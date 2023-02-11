Alan Aguirre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Aguirre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Aguirre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Aguirre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan Aguirre 13 Ağu 1993 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alan Maximiliano Aguirre şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Aguirre Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alan Aguirre, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Atlanta futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Atlanta takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alan Aguirre'nin Club Atlético Atlanta ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alan Aguirre Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alan Aguirre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alan Aguirre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alan Aguirre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Boca Juniors

1 Temmuz 2014 yılında Douglas Haig

31 Aralık 2015 yılında Boca Juniors II

1 Ocak 2016 yılında Ferro

30 Haziran 2016 yılında Boca Juniors II

4 Ağu 2016 yılında Sarmiento Junin

7 Ağu 2017 yılında Instituto AC

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2020 yılında Guayaquil City

3 Ocak 2023 yılında Atlanta

Alan Aguirre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan Aguirre şuan Club Atlético Atlanta takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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