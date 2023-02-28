Alan Aussi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Aussi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Aussi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Aussi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan Aussi 30 Haziran 2001 tarihinde Donetsk şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Ukrayna,Suriye uyrukludur.Gerçek adı da Ауссі Алан Гозанович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Aussi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Pyunik Erivan futbol takımında oynamaktadır. FC Pyunik Erivan takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alan Aussi'nin FC Pyunik Erivan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alan Aussi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alan__official44/

Alan Aussi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alan Aussi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alan Aussi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alan Aussi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Eylül 2017 yılında BRW-VIK

3 Şubat 2018 yılında Dynamo Kyiv U17

1 Temmuz 2018 yılında Dynamo Kyiv U19

1 Temmuz 2019 yılında Dynamo Kyiv II

30 Ağustos 2019 yılında Sl. Liberec B

30 Haziran 2020 yılında Dynamo Kyiv II

4 Eylül 2020 yılında Torpedo Zhodino

31 Aralık 2021 yılında Dynamo Kyiv II

3 Şubat 2022 yılında Veres Rivne

18 Temmuz 2022 yılında Dynamo Kyiv II

19 Temmuz 2022 yılında Pyunik Erivan

30 Haziran 2023 yılında Dynamo Kyiv II

Alan Aussi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan Aussi şuan FC Pyunik Erivan takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alan Aussi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Shakhtar Donetsk (2008-2013), Azovstal Mariupol (2013-2014), Shakhtar Donetsk (2014-2017)

Ukrayna U19 takımında 3 numaralı formasıyla 16 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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