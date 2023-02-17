Alan Barrionuevo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Barrionuevo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Barrionuevo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Barrionuevo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan Barrionuevo 2 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Alan Enzo Barrionuevo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Barrionuevo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Avios Soccer yapmaktadır. Alan Barrionuevo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Almirante Brown futbol takımında oynamaktadır. Club Almirante Brown takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alan Barrionuevo'nin Club Almirante Brown ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Alan Barrionuevo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alan Barrionuevo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alan Barrionuevo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alan Barrionuevo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Mayıs 2019 yılında Almirante Brown

1 Haziran 2022 yılında Central Córdoba

31 Aralık 2022 yılında Almirante Brown

1 Ocak 2023 yılında Almirante Brown

Alan Barrionuevo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan Barrionuevo şuan Club Almirante Brown takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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