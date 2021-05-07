Alan bazlı fındık desteği ödemeleri 2021 ne zaman? Mayıs ayı fındık desteği ödemeleri ne zaman verilecek 2021? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılmaya başlandı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

ALAN BAZLI FINDIK DESTEĞİ ÖDEMELERİ 2021 NE ZAMAN?

Geçtiğimiz yıllarda Nisan ayının ilk bölümünde yapılan fındık destek ödemeleri 2021'de Mayıs ayının başlamasına rağmen gerçekleştirilmedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlık tarafından 2021 yılı içerisinde yapılacak olan destek ödemelerinin yüzde 50'sinin tamamlandığını açıklasa da bu kapsama fındık üreticileri giremedi.

MAYIS AYI FINDIK DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN VERİLECEK 2021?

Fındık üreticilerine yapılacak Mayıs ayı destek ödemeleri hakkında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından henüz resmi bir bilgilendirme yapılmadı. Ancak Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karar, fındık destek ödeme tarihlerini açıkladı. Buna göre 7 Mayıs Cuma gününden itibaren fındık üreticileri destekleme ödemelerini almaya başlayacaklar. Bu uygulamanın Giresun için mi yoksa tüm Türkiye için mi geçerli olacağına ise henüz cevap bulunamadı. Ancak çiftçi destek ödemeleri iller bazında ayrı ayrı yapılmadığı için ödemelerin tüm illeri kapsaması bekleniyor.

FINDIK DESTEK ÖDEMELERİNİ KİM, NE ZAMAN ALACAK?

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan'ın verdiği bilgilere göre fındık destek ödeme günleri de belli oldu. Buna göre TC kimlik numaralarının son hanesi 8, 6 ve 4 olan çiftçiler ödemelerini 7 Mayıs Cuma günü saat 18:00'dan sonra Ziraat Bankası hesaplarından alabilecekler. TC Kimlik numaralarının son hanesi 0 ve 8 olan üreticiler ise 2021 fındık destekleme ödemelerini 10 Mayıs Pazartesi günü alabilecekler. Ödeme tarihlerinde Ziraat Bankası ATM'lerinde fındık destekleme ödemelerini hak sahibi çiftçiler alabilecekler.

2021 NİSAN İL İL FINDIK FİYATLARI LİSTESİ

AKÇAKOCA FINDIK FİYATLARI: 18,40 TL - 23,80 TL

ÇARŞAMBA FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,50 TL

DÜZCE FINDIK FİYATLARI: 18,40 TL - 23,80 TL

FATSA FINDIK FİYATLARI: 22,50 TL - 24,60 TL

GİRESUN FINDIK FİYATLARI: 22,50 TL - 25,50 TL

KOCAELİ FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL

ORDU FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL