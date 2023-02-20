Alan Benitez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Benitez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Benitez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Benitez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan Benitez 25 Ocak 1994 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Alan Max Benítez Domínguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Benitez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini La Squadra Sports yapmaktadır. Alan Benitez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minnesota United FC futbol takımında oynamaktadır. Minnesota United FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alan Benitez'nin Minnesota United FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Alan Benitez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alan Benitez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alan Benitez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alan Benitez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Libertad

1 Temmuz 2015 yılında Rubio Ñú

31 Aralık 2015 yılında Libertad

9 Ocak 2016 yılında Benfica B

31 Aralık 2016 yılında Libertad

7 Ocak 2020 yılında Olimpia

29 Temmuz 2021 yılında Cerro Porteño

1 Temmuz 2022 yılında Minnesota

Alan Benitez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan Benitez şuan Minnesota United FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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