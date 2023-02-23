Alan Brod kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Brod Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Brod adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Brod Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan Brod 9 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Alan Bród şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Brod Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BMG-SPORT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GKS Katowice futbol takımında oynamaktadır. GKS Katowice takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alan Brod'nin GKS Katowice ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alan Brod Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alan Brod isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Alan Brod Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alan Brod futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında GKS Katowice II

6 Temmuz 2022 yılında GKS Katowice

Alan Brod Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan Brod şuan GKS Katowice takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.