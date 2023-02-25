Alan Calbergue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Calbergue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Calbergue adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Calbergue Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan Calbergue 11 Temmuz 1998 tarihinde Belém şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Alan Calbergue Leite Rodrigues şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Calbergue Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Advance Sports yapmaktadır. Alan Calbergue, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Erzeni futbol takımında oynamaktadır. KF Erzeni takımına 10 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Alan Calbergue'nin KF Erzeni ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Alan Calbergue Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alan Calbergue isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alan Calbergue Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alan Calbergue futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ağustos 2019 yılında Aimoré-RS

13 Şubat 2020 yılında Paysandu SC

17 Şubat 2020 yılında Marília

20 Mayıs 2020 yılında Paysandu SC

26 Şubat 2021 yılında América-RN

8 Eylül 2021 yılında Paysandu SC

18 Ocak 2022 yılında Monte Azul-SP

26 Mayıs 2022 yılında Passo Fundo

14 Temmuz 2022 yılında Sousa

10 Ağustos 2022 yılında KF Erzeni

Alan Calbergue Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan Calbergue şuan KF Erzeni takımında oynamakta ve 89 numaralı formayı giymektedir.

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