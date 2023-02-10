Alan Cantero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Cantero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Cantero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Cantero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan Cantero 28 Haziran 1998 tarihinde San Juan şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alan Martín Cantero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Cantero Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VELSPORT1 yapmaktadır. Alan Cantero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Barracas Central futbol takımında oynamaktadır. CA Barracas Central takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alan Cantero'nin CA Barracas Central ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alan Cantero Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alan Cantero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alan Cantero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alan Cantero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağu 2020 yılında Godoy Cruz

1 Şubat 2022 yılında Estudiantes BA

31 Aralık 2022 yılında Godoy Cruz

3 Ocak 2023 yılında Barracas C.

31 Aralık 2023 yılında Godoy Cruz

Alan Cantero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan Cantero şuan CA Barracas Central takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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