Alan Cardoso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Cardoso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Cardoso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Cardoso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan Cardoso 5 Ocak 1998 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Alan Cardoso de Andrade şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Cardoso Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TSG yapmaktadır. Alan Cardoso, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube Náutico Capibaribe futbol takımında oynamaktadır. Clube Náutico Capibaribe takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alan Cardoso'nin Clube Náutico Capibaribe ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Alan Cardoso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alan Cardoso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alan Cardoso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alan Cardoso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Nisan 2018 yılında ABC FC

18 Ağu 2018 yılında Vasco da Gama

1 Mart 2019 yılında Santos B

21 Ağu 2020 yılında Londrina-PR

31 Ocak 2021 yılında Santos B

10 Mart 2021 yılında Santa Cruz

14 Haziran 2021 yılında Kulüpsüz

10 Eylül 2021 yılında Paysandu SC

9 Aralık 2021 yılında Resende-RJ

24 Mayıs 2022 yılında Ipatinga FC

1 Ocak 2023 yılında Náutico

Alan Cardoso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan Cardoso şuan Clube Náutico Capibaribe takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Alan Cardoso Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U17 takımında 13 numaralı formasıyla 2 Aralık 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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