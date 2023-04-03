Alan Carleton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Carleton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Carleton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alan Carleton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alan Carleton 20 Mart 2005 tarihinde Powder Springs, Georgia şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alan Carleton Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alan Carleton, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Atlanta United 2 futbol takımında oynamaktadır. Atlanta United 2 takımına 15 Mart 2023 tarihinde katılmıştır. Alan Carleton'nin Atlanta United 2 ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.
Alan Carleton Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alan Carleton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
15 Mart 2023 yılında ATL UTD 2
Alan Carleton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alan Carleton şuan Atlanta United 2 takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
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