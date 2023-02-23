Alan Czerwinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Czerwinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alan Czerwinski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alan Czerwinski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alan Czerwinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Czerwinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alan Czerwinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Czerwinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Czerwinski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Czerwinski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan Czerwinski 2 Şubat 1993 tarihinde Olkusz şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Alan Czerwiński şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Czerwinski Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BMG-SPORT yapmaktadır. Alan Czerwinski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lech Poznan futbol takımında oynamaktadır. Lech Poznan takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Alan Czerwinski'nin Lech Poznan ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Alan Czerwinski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alan Czerwinski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alan Czerwinski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alan Czerwinski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Rekord BB U19

1 Ocak 2010 yılında Rekord B-B

31 Ağustos 2012 yılında GKS Katowice

1 Temmuz 2017 yılında Zaglebie Lubin

1 Ağustos 2020 yılında Lech Poznan

Alan Czerwinski kimdir

Alan Czerwinski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan Czerwinski şuan Lech Poznan takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bolesław Bukowno (do 2009), Wisła Kraków (2006), Rekord Bielsko-Biała (2009-2010)

Alan Czerwinski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya takımında 20 numaralı formasıyla 7 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Alan Czerwinski nereli

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