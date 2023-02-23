Alan Dias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Dias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Dias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Dias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan Dias 5 Eylül 1998 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Alan Carlos de Paula Dias Filho şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Dias Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alan Dias, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Sofia futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Sofia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alan Dias'nin Lokomotiv Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alan Dias Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alan Dias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Alan Dias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alan Dias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Eylül 2020 yılında Botafogo-SP

25 Şubat 2021 yılında Brasil-RS

3 Mart 2022 yılında Criciúma EC

1 Temmuz 2022 yılında Lok. Sofia

Alan Dias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan Dias şuan Lokomotiv Sofia takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.