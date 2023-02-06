Alan Empereur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Empereur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Empereur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Empereur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan Empereur 10 Mart 1994 tarihinde Ipatinga şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Brezilya,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alan Empereur şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Empereur Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rivorelli Sports yapmaktadır. Alan Empereur, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cuiabá Esporte Clube (MT) futbol takımında oynamaktadır. Cuiabá Esporte Clube (MT) takımına 2 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Alan Empereur'nin Cuiabá Esporte Clube (MT) ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Alan Empereur Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alanempereur/

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Alan Empereur Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alan Empereur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alan Empereur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alan Empereur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Fiorentina U19

1 Ağu 2014 yılında Ischia

1 Şubat 2015 yılında Fiorentina

2 Şubat 2015 yılında AS Livorno

6 Temmuz 2015 yılında Teramo

4 Eylül 2015 yılında Salernitana

26 Temmuz 2016 yılında Foggia

13 Ocak 2018 yılında Bari

30 Haziran 2018 yılında Foggia

17 Ağu 2018 yılında Hellas Verona

9 Kasım 2020 yılında Palmeiras

30 Haziran 2021 yılında Hellas Verona

2 Eylül 2021 yılında Cuiabá-MT

Alan Empereur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan Empereur şuan Cuiabá Esporte Clube (MT) takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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