Alan, esnafları gezdi uyarılarda bulundu

Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, esnafları gezerek hem sohbet etti. Hem de kaldırım işgalleri konusunda uyardı.

Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, ekibiyle beraber 4 grup halinde esnafları gezerek hem sohbet etti. Hem de kaldırım işgalleri konusunda uyarılarda bulundu. 1 Ekim'den itibaren başlayacak olan kaldırım işgalleri konusunda esnafları uyaran başkan Alan, "Kaldırım işgalleri konusunda 1 Eylül demiştik esnaflarımızın talebi doğrultusunda bu süreyi 1 Ekim'e uzattık. Vatandaşlarımızın bize ilettiği taleplerde hepimizin rahatsız olduğu kaldırım işgalleri hem insanlarımız hem bizi rahatsız ediyor. Bazı caddelerde o kadar daralmış ki yürümekte zorlanıyoruz. Biz esnafımızı uyarıyoruz. Vatandaşlarımızın yürüme hakkını teslim etmek zorundayız. Bizde bunu yapmak zorundayız. Ekip arkadaşlarımızla beraber 4 grup halinde çalışmalar yürütüp esnaflarımızla sohbet ediyoruz. Esnaflarımıza 1 Ekim'den itibaren sınırı aşan olursa ceza kesmek zorunda kalacağımızı söylüyoruz. İnşallah esnaflarımız bu konuda duyarlılık gösterecekler Zonguldak hepimizin herkes taşın altına elini koyacak şehrimizi hep beraber güzelleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA