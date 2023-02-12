Alan Forrest kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Forrest Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Forrest adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Forrest Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan Forrest 9 Eylül 1996 tarihinde Irvine şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Forrest Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PLG Scotland yapmaktadır. Alan Forrest, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Heart of Midlothian FC futbol takımında oynamaktadır. Heart of Midlothian FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alan Forrest'nin Heart of Midlothian FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Alan Forrest Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alan Forrest isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alan Forrest Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alan Forrest futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Ayr United

1 Temmuz 2020 yılında Livingston FC

1 Temmuz 2022 yılında Heart of Midl.

Alan Forrest Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan Forrest şuan Heart of Midlothian FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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