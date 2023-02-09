Alan Franco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Franco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Franco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Franco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan Franco 21 Ağu 1998 tarihinde Alfredo Baquerizo Moreno şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Ekvador uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alan Steven Franco Palma şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Franco Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kancha Agency yapmaktadır. Alan Franco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Talleres futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Talleres takımına 24 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Alan Franco'nin Club Atlético Talleres ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alan Franco Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/stevenfranco21/

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Alan Franco Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alan Franco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alan Franco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alan Franco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Independiente B

1 Ocak 2018 yılında Independiente

17 Temmuz 2020 yılında Atlético-MG

1 Ocak 2022 yılında Charlotte

23 Haziran 2022 yılında Atlético-MG

24 Haziran 2022 yılında CA Talleres

30 Haziran 2023 yılında Atlético-MG

Alan Franco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan Franco şuan Club Atlético Talleres takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alan Franco Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CD Venecia (-9/2011), CS Norte América (9/2011-7/2012)

Ekvador takımında 21 numaralı formasıyla 12 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 1 gol atmıştır.

Ekvador U23 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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