Alan Franco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Franco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alan Franco kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alan Franco ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alan Franco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Franco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Franco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Franco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan Franco 11 Ekim 1996 tarihinde Avellaneda şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Alan Javier Franco şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Franco Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Alan Franco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

São Paulo Futebol Clube futbol takımında oynamaktadır. São Paulo Futebol Clube takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alan Franco'nin São Paulo Futebol Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Alan Franco Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alan.franco.2/

Alan Francoboyu ve yaşı kaç

Alan Franco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alan Franco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alan Franco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alan Franco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Indep'te II

1 Ocak 2017 yılında Independiente

8 Nisan 2021 yılında Atlanta

5 Ocak 2023 yılında São Paulo

Alan Franco kimdir

Alan Franco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan Franco şuan São Paulo Futebol Clube takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Alan Franco Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin takımında 28 numaralı formasıyla 8 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Alan Franco nereli

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