Alan Kaucic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Kaucic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Kaucic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Kaucic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan Kaucic 12 Ağu 2001 tarihinde Murska Sobota şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Kaucic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alan Kaucic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Beltinci futbol takımında oynamaktadır. ND Beltinci takımına 10 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Alan Kaucic'nin ND Beltinci ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alan Kaucic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alan Kaucic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alan Kaucic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alan Kaucic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2020 yılında NS Mura

10 Eylül 2020 yılında Beltinci

30 Haziran 2023 yılında NS Mura

Alan Kaucic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan Kaucic şuan ND Beltinci takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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