Alan Kılavuzu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Alan Kılavuzu görev tanımı nedir, Alan Kılavuzu ne iş yapar, Alan Kılavuzu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Alan Kılavuzu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Alan Kılavuzu Tanımı;

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Alan Kılavuzu Maaşı Ne Kadar? 2022 Alan Kılavuzu Maaşları

Alan Kılavuzu maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Alan Kılavuzu maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Alan Kılavuzu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5113.05

Meslek Adı :

Alan Kılavuzu

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları Meslek Alt Ana Grubu : Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Seyahatlerde Hizmet Veren Elemanlar, Kondüktörler Ve Otobüs Muavinleri İle Rehberler

Meslek Birim Grubu :

Seyahat Rehberleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

iş sağlığı ve güvenliği ile çevre korumaya yönelik önlemleri uygulayarak kalite gereklilikleri çerçevesinde, kendisine verilen talimatlar doğrultusunda ziyaret alanına uygun hazırlık yapma, alan ziyaretini gerçekleştirme ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılma bilgi ve becerilerine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Alan Kılavuzu , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İSG ve çevre koruma önlemlerini uygulamak

b) İş organizasyonu yapmak,

c) Ziyaret alanına uygun hazırlık yapmak,

d) Ziyaret planını oluşturmak,

e) Ziyaret alanına uygun ekipman hazırlığı yapmak

f) Alan ziyaretini gerçekleştirmek,

g) Ziyaretçileri karşılamak,

h) Ziyaret alanı hakkında tanıtıcı bilgi vermek

i) Ziyareti sonlandırmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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