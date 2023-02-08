Alan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan 4 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alan Francisco Leite şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Goldsports yapmaktadır. Alan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Agremiação Sportiva Arapiraquense (AL) futbol takımında oynamaktadır. Agremiação Sportiva Arapiraquense (AL) takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Alan'nin Agremiação Sportiva Arapiraquense (AL) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ocak 2022 yılında Campinense-PB

24 Ağu 2022 yılında Guarani

2 Eylül 2022 yılında Serra Branca EC

31 Aralık 2022 yılında Guarani

6 Şubat 2023 yılında ASA

1 Haziran 2023 yılında Guarani

Alan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan şuan Agremiação Sportiva Arapiraquense (AL) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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