Alan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan 4 Nisan 1997 tarihinde Paty do Alferes şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Alan Lima Cariús şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TDL Sports Management GmbH yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kyoto Sanga futbol takımında oynamaktadır. Kyoto Sanga takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Alan'nin Kyoto Sanga ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Alan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Volta Redonda

1 Haziran 2015 yılında Flamengo U20

25 Kasım 2016 yılında Volta Redonda

1 Temmuz 2017 yılında LASK

30 Haziran 2018 yılında Volta Redonda

1 Temmuz 2018 yılında Blau Weiss Linz

30 Haziran 2019 yılında Volta Redonda

11 Temmuz 2019 yılında Vila Nova FC

23 Ağustos 2019 yılında Volta Redonda

24 Ekim 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2020 yılında SKN St. Pölten

2 Eylül 2020 yılında Kasımpaşa

29 Ocak 2021 yılında Tuzlaspor

31 Temmuz 2021 yılında Al-Adalah FC

4 Ağustos 2022 yılında Kyoto Sanga

Alan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan şuan Kyoto Sanga takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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