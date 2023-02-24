Alan Kovac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Kovac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Kovac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Kovac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan Kovac 22 Mayıs 1993 tarihinde Bratislava şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Alan Kováč şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Kovac Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alan Kovac, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Raca Bratislava futbol takımında oynamaktadır. FK Raca Bratislava takımına 16 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Alan Kovac'nin FK Raca Bratislava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alan Kovac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alan Kovac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alan Kovac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alan Kovac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Temmuz 2014 yılında Dunajska Streda

14 Ağustos 2014 yılında SK Senec

30 Haziran 2015 yılında Dunajska Streda

16 Eylül 2015 yılında Iskra Borcice

30 Haziran 2016 yılında Dunajska Streda

14 Eylül 2016 yılında SKF Sered

31 Aralık 2016 yılında Dunajska Streda

16 Şubat 2017 yılında FK Senica

31 Aralık 2018 yılında Dun. Streda B

28 Ocak 2019 yılında ETO FC Győr

1 Temmuz 2019 yılında Nyíregyháza

29 Ocak 2020 yılında Kazincbarcika

28 Temmuz 2021 yılında Soroksár

16 Şubat 2023 yılında Raca Bratislava

Alan Kovac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan Kovac şuan FK Raca Bratislava takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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