Alan Ledesma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Ledesma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Ledesma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Ledesma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan Ledesma 15 Mayıs 1998 tarihinde Grand Bourg şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Alan Ezequiel Ledesma şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Ledesma Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alan Ledesma, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportivo Luqueño futbol takımında oynamaktadır. Sportivo Luqueño takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Alan Ledesma'nin Sportivo Luqueño ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alan Ledesma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alan Ledesma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alan Ledesma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alan Ledesma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Chacarita II

1 Temmuz 2020 yılında Chacarita Jrs

1 Ocak 2022 yılında Luqueño

Alan Ledesma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan Ledesma şuan Sportivo Luqueño takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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