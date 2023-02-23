Alan Madalinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Madalinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Madalinski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Madalinski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan Madalinski 10 Ağustos 2005 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Alan Madaliński şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Madalinski Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Miedz Legnica futbol takımında oynamaktadır. Miedz Legnica takımına 26 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Alan Madalinski'nin Miedz Legnica ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alan Madalinski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alan Madalinski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Alan Madalinski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alan Madalinski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Şubat 2021 yılında Miedz Legnica

Alan Madalinski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan Madalinski şuan Miedz Legnica takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.