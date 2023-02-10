Alan Marinelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Marinelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Marinelli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Marinelli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan Marinelli 7 Nisan 1999 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alan Nicolás Marinelli şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Marinelli Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportfront Global yapmaktadır. Alan Marinelli, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Rosario Central futbol takımında oynamaktadır. CA Rosario Central takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Alan Marinelli'nin CA Rosario Central ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alan Marinelli Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alan Marinelli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alan Marinelli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alan Marinelli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Ros. Central II

1 Temmuz 2019 yılında Rosario Central

10 Şubat 2022 yılında Estudiantes

10 Temmuz 2022 yılında Rosario Central

Alan Marinelli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan Marinelli şuan CA Rosario Central takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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