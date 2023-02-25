Alan Minda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Minda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Minda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Minda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan Minda 14 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Alan Steve Minda García şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Minda Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OTB Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente del Valle futbol takımında oynamaktadır. Independiente del Valle takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alan Minda'nin Independiente del Valle ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alan Minda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alan Minda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alan Minda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alan Minda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Independiente B

1 Mart 2020 yılında Ind. Jrs.

30 Haziran 2021 yılında Independiente B

1 Temmuz 2021 yılında Independiente

Alan Minda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan Minda şuan Independiente del Valle takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alan Minda Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CD El Nacional (-2015)

Ekvador U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

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