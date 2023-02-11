Alan Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Moreno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Moreno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan Moreno 18 Eylül 1988 tarihinde Puerto Madryn şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alan Ezequiel Moreno şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Moreno Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alan Moreno, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Social y Deportivo Madryn futbol takımında oynamaktadır. Club Social y Deportivo Madryn takımına 13 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Alan Moreno'nin Club Social y Deportivo Madryn ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alan Moreno Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alan Moreno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alan Moreno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alan Moreno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Guillermo Brown

11 Temmuz 2017 yılında Bilinmiyor

17 Ağu 2017 yılında Defensores (VR)

1 Temmuz 2018 yılında Sarmiento (R)

13 Temmuz 2019 yılında Deportivo Madry

Alan Moreno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan Moreno şuan Club Social y Deportivo Madryn takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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