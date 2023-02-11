Alan Murialdo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Murialdo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Murialdo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Murialdo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan Murialdo 24 Eylül 1992 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alan Guillermo Murialdo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Murialdo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alan Murialdo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Racing futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Racing takımına 16 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Alan Murialdo'nin Club Atlético Racing ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alan Murialdo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alan Murialdo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alan Murialdo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alan Murialdo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında CD Dragón

1 Temmuz 2016 yılında L.A. Firpo

1 Ocak 2017 yılında FAS

1 Ocak 2018 yılında Rosario FC

1 Ocak 2019 yılında Venados FC

3 Ocak 2020 yılında Cobresal

4 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

6 Ocak 2021 yılında Orense

16 Şubat 2022 yılında Racing (Cba)

Alan Murialdo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan Murialdo şuan Club Atlético Racing takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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