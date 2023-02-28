Alan Nunez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Nunez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Nunez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Nunez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan Nunez 1 Ekim 2004 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Alan Herminio Núñez Duarte şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Nunez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alan Nunez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Cerro Porteño futbol takımında oynamaktadır. Club Cerro Porteño takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alan Nunez'nin Club Cerro Porteño ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alan Nunez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alan Nunez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alan Nunez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alan Nunez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Cerro Porteño

Alan Nunez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan Nunez şuan Club Cerro Porteño takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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