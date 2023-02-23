Alan Osullivan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Osullivan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Osullivan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Osullivan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan Osullivan 24 Mart 1995 tarihinde Dublin şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Osullivan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Portadown FC futbol takımında oynamaktadır. Portadown FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alan Osullivan'nin Portadown FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Alan Osullivan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alan Osullivan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alan Osullivan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alan Osullivan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Aberdeen FC U20

31 Temmuz 2014 yılında Shelbourne

8 Şubat 2016 yılında Athlone Town

1 Ağustos 2016 yılında Malahide

1 Ocak 2018 yılında Warrenpoint

31 Ocak 2023 yılında Portadown

31 Mayıs 2023 yılında Warrenpoint

Alan Osullivan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan Osullivan şuan Portadown FC takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Alan Osullivan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İrlanda U19 takımında 13 numaralı formasıyla 3 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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