Alan Paredes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Paredes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Paredes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Paredes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan Paredes 15 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Alan Gabriel Paredes González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Paredes Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Osvaldo Daniel Campo yapmaktadır. Alan Paredes, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpia Asunción futbol takımında oynamaktadır. Olimpia Asunción takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alan Paredes'nin Olimpia Asunción ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alan Paredes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alan Paredes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alan Paredes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alan Paredes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Olimpia

Alan Paredes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan Paredes şuan Olimpia Asunción takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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