Alan Patrick kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Patrick Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Patrick adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Patrick Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan Patrick 13 Mayıs 1991 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alan Patrick Lourenço şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Patrick Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Link yapmaktadır. Alan Patrick, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club Internacional futbol takımında oynamaktadır. Sport Club Internacional takımına 12 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Alan Patrick'nin Sport Club Internacional ile sözleşmesi 30 Nisan 2025 tarihinde bitmektedir.

Alan Patrick Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/opatrickalan/?hl=it

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Alan Patrick Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alan Patrick isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alan Patrick Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alan Patrick futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Santos FC

1 Temmuz 2011 yılında Shakhtar D.

9 Temmuz 2013 yılında Internacional

31 Aralık 2013 yılında Shakhtar D.

20 Mart 2014 yılında Internacional

31 Aralık 2014 yılında Shakhtar D.

19 Ocak 2015 yılında Palmeiras

10 Haziran 2015 yılında Shakhtar D.

11 Haziran 2015 yılında Flamengo

31 Aralık 2016 yılında Shakhtar D.

12 Nisan 2022 yılında Internacional

Alan Patrick Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan Patrick şuan Sport Club Internacional takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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