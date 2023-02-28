Alan Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Pereira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Pereira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan Pereira 20 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Alan Gustavo Pereira Guillén şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Pereira Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EagleEye yapmaktadır. Alan Pereira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Resistencia Sport Club futbol takımında oynamaktadır. Resistencia Sport Club takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alan Pereira'nin Resistencia Sport Club ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alan Pereira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alan Pereira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alan Pereira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alan Pereira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Guaraní U23

1 Temmuz 2021 yılında Guaraní

1 Temmuz 2022 yılında Resistencia SC

30 Haziran 2023 yılında Guaraní

Alan Pereira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan Pereira şuan Resistencia Sport Club takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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