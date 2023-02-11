Alan Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Perez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Perez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan Perez 20 Nisan 1991 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alan Damián Pérez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Perez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Alan Perez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Temperley futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Temperley takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alan Perez'nin Club Atlético Temperley ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alan Perez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alan Perez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alan Perez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alan Perez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2012 yılında Boca Unidos

30 Haziran 2014 yılında Boca Juniors II

31 Ağu 2014 yılında Magallanes CF

30 Haziran 2015 yılında Boca Juniors II

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2016 yılında Boca Unidos

11 Temmuz 2018 yılında Atlanta

1 Ocak 2023 yılında CA Temperley

Alan Perez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan Perez şuan Club Atlético Temperley takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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