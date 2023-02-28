Alan Riquelme kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Riquelme Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Riquelme adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Riquelme Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan Riquelme 7 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. Şili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Riquelme Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Palestino futbol takımında oynamaktadır. CD Palestino takımına - tarihinde katılmıştır. Alan Riquelme'nin CD Palestino ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alan Riquelme Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alan Riquelme isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alan Riquelme Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alan Riquelme Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan Riquelme şuan CD Palestino takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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