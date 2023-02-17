Alan Robledo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Robledo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Robledo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Robledo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan Robledo 17 Şubat 1998 tarihinde José León Suarez şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Alan Ariel Robledo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Robledo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lion Volt yapmaktadır. Alan Robledo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Alvarado futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Alvarado takımına 6 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alan Robledo'nin Club Atlético Alvarado ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alan Robledo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alan Robledo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alan Robledo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alan Robledo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Haziran 2017 yılında Chacarita II

1 Temmuz 2017 yılında Chacarita Jrs

6 Temmuz 2021 yılında CA Alvarado

Alan Robledo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan Robledo şuan Club Atlético Alvarado takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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