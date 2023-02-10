Alan Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan Rodriguez 25 Ocak 2000 tarihinde Canelones şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen Uruguay,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alan Jesús Rodríguez Guaglianoni şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Rodriguez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGM yapmaktadır. Alan Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Argentinos Juniors futbol takımında oynamaktadır. Argentinos Juniors takımına 12 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Alan Rodriguez'nin Argentinos Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Alan Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alan Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alan Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alan Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Defensor

8 Nisan 2021 yılında Boston River

12 Ağu 2022 yılında Argentinos Jrs.

Alan Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan Rodriguez şuan Argentinos Juniors takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alan Rodriguez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

19 de Abril de Las Piedras, Defensor Sporting (2010-2018)

Uruguay U17 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 1 gol atmıştır.

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