Alan Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan Rodriguez 15 Ağu 2000 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Paraguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alan Francisco Rodríguez Armoa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Rodriguez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini La Squadra Sports yapmaktadır. Alan Rodriguez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Rosario Central futbol takımında oynamaktadır. CA Rosario Central takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alan Rodriguez'nin CA Rosario Central ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Alan Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alan Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alan Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alan Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Cerro Porteño

20 Ocak 2023 yılında Rosario Central

Alan Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan Rodriguez şuan CA Rosario Central takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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