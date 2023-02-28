Alan Saldivia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Saldivia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Saldivia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alan Saldivia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alan Saldivia 6 Nisan 2002 tarihinde Rivera şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Alan Gabriel Saldivia Vázquez şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alan Saldivia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alan Saldivia, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CSD Colo Colo futbol takımında oynamaktadır. CSD Colo Colo takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alan Saldivia'nin CSD Colo Colo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Alan Saldivia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alan Saldivia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
2 Mart 2021 yılında Torque U19
22 Kasım 2021 yılında Colo Colo U19
31 Aralık 2021 yılında Torque U19
1 Ocak 2022 yılında Colo Colo U19
1 Ocak 2023 yılında Colo Colo
Alan Saldivia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alan Saldivia şuan CSD Colo Colo takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.
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