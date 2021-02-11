Alan Şefi (Mesleki Ve Teknik Eğitim) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Usta Öğretici (elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Ve Onarımcılığı) mesleği için “2360.14” kod olarak kullanılır iken Hurda Toplayıcısı/Geri dönüştürülebilir atık toplayıcısı mesleği için “9520.05” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Alan Şefi (Mesleki Ve Teknik Eğitim) Meslek Kodu “2359.01” olarak belirlenmiştir

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