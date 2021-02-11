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Alan Şefi (Mesleki Ve Teknik Eğitim) Meslek Kodu Nedir?

Alan Şefi (Mesleki Ve Teknik Eğitim) Meslek Kodu ile Dikey Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya), Hazine Operasyon Müdürü (Banka), Biyolog vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Alan Şefi (Mesleki Ve Teknik Eğitim) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Usta Öğretici (elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Ve Onarımcılığı) mesleği için “2360.14” kod olarak kullanılır iken Hurda Toplayıcısı/Geri dönüştürülebilir atık toplayıcısı mesleği için “9520.05” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Alan Şefi (Mesleki Ve Teknik Eğitim) Meslek Kodu “2359.01” olarak belirlenmiştir

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

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