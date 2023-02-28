Alan Sombra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Sombra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Sombra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Sombra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan Sombra 23 Mayıs 1994 tarihinde Laferrere (BUE) şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Alan Gabriel Sombra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Sombra Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alan Sombra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Resistencia Sport Club futbol takımında oynamaktadır. Resistencia Sport Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alan Sombra'nin Resistencia Sport Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alan Sombra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alan Sombra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alan Sombra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alan Sombra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Dep. Español

1 Ocak 2019 yılında J.J. Urguiza

1 Ocak 2020 yılında Sacachispas

1 Ocak 2023 yılında Resistencia SC

Alan Sombra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan Sombra şuan Resistencia Sport Club takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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