Alan Sosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Sosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Sosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Sosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan Sosa 27 Nisan 1996 tarihinde Reconquista şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alan Daniel Sosa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Sosa Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SH Sports Group yapmaktadır. Alan Sosa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Villa Dálmine futbol takımında oynamaktadır. Club Villa Dálmine takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Alan Sosa'nin Club Villa Dálmine ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alan Sosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alan Sosa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alan Sosa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alan Sosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında CA Unión II

1 Temmuz 2017 yılında CA Unión

2 Aralık 2020 yılında Real Pilar FC

1 Ocak 2022 yılında Villa Dálmine

Alan Sosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan Sosa şuan Club Villa Dálmine takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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