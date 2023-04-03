Alan Sosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Sosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alan Sosa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alan Sosa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alan Sosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Sosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Sosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Sosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan Sosa 5 Mayıs 2003 tarihinde La Plata şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Sosa Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INSUA GROUP yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II futbol takımında oynamaktadır. Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Alan Sosa'nin Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alan Sosaboyu ve yaşı kaç

Alan Sosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alan Sosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Gimnasia II

Alan Sosa kimdir

Alan Sosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan Sosa şuan Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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Alan Sosa nereli

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