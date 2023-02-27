Alan Stulin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Stulin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Stulin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Stulin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan Stulin 5 Haziran 1990 tarihinde Boleslawiec şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Polonya,Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Stulin Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alan Stulin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC UNA Strassen futbol takımında oynamaktadır. FC UNA Strassen takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Alan Stulin'nin FC UNA Strassen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alan Stulin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

Alan Stulin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alan Stulin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alan Stulin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alan Stulin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında K'lautern U19

1 Temmuz 2009 yılında K'lautern II

1 Temmuz 2010 yılında 1.FC K'lautern

1 Temmuz 2011 yılında K'lautern II

13 Temmuz 2012 yılında GKS Belchatow

1 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

23 Ocak 2014 yılında Wormatia Worms

6 Temmuz 2018 yılında Alem. Aachen

1 Temmuz 2019 yılında FC UNA Strassen

Alan Stulin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan Stulin şuan FC UNA Strassen takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alan Stulin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SV Edenkoben (bis 2006), FSV Offenbach (2006-2007), 1. FC Kaiserslautern (2007-2009)

Polonya U21 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

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