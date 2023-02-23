Alan Uryga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Uryga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alan Uryga kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alan Uryga ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alan Uryga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Uryga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alan Uryga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Uryga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Uryga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Uryga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan Uryga 19 Şubat 1994 tarihinde Kraków şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Uryga Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Alan Uryga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Krakow futbol takımında oynamaktadır. Wisla Krakow takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alan Uryga'nin Wisla Krakow ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Alan Uryga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alan Uryga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alan Uryga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alan Uryga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Wisla Krakow II

1 Mart 2012 yılında Wisla Krakow

4 Eylül 2017 yılında Wisla Plock

1 Temmuz 2021 yılında Wisla Krakow

Alan Uryga kimdir

Alan Uryga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan Uryga şuan Wisla Krakow takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hutnik Kraków, Wisła Kraków

Alan Uryga Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya U21 takımında 6 numaralı formasıyla 8 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U20 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U17 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U16 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U15 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alan Uryga nereli

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