Alan Virginius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Virginius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alan Virginius kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alan Virginius ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alan Virginius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Virginius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Virginius adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Virginius Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan Virginius 3 Ocak 2003 tarihinde Soisy-sous-Montmorency şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Virginius Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alan Virginius, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LOSC Lille futbol takımında oynamaktadır. LOSC Lille takımına 17 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Alan Virginius'nin LOSC Lille ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Alan Virginius Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/a.virginius/

Alan Virginiusboyu ve yaşı kaç

Alan Virginius Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alan Virginius isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alan Virginius Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alan Virginius futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Temmuz 2020 yılında FC Sochaux

17 Ağu 2022 yılında LOSC Lille

Alan Virginius kimdir

Alan Virginius Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan Virginius şuan LOSC Lille takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Soisy-Andilly-Margency FC (2009-2017), Entente SSG (2017-2018), FC Sochaux-Montbéliard (2018-2020)

Alan Virginius Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fransa U20 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Fransa U19 takımında 7 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 5 gol atmıştır.

Fransa U16 takımında 7 numaralı formasıyla 17 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alan Virginius nereli

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