Alan Zubiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Zubiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Zubiri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alan Zubiri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alan Zubiri 2 Ocak 2001 tarihinde Poza Rica de Hidalgo şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Alan Imanol Zubiri Silva şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alan Zubiri Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Simple Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD Cruz Azul U20 futbol takımında oynamaktadır. CD Cruz Azul U20 takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Alan Zubiri'nin CD Cruz Azul U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Alan Zubiri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alan Zubiri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2017 yılında Pachuca Jgd.
1 Temmuz 2017 yılında CF Pachuca U17
1 Temmuz 2019 yılında CF Pachuca U20
1 Ocak 2022 yılında Cruz Azul U20
Alan Zubiri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alan Zubiri şuan CD Cruz Azul U20 takımında oynamakta ve 229 numaralı formayı giymektedir.
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