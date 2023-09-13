Alanya Belediyesi enerjisini güneşten almaya devam ediyor

Kurum olarak uzun yıllardır yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını hususunda çevreci projeler yürüten Alanya Belediyesi, Fahri Gürses Etüt Eğitim Merkezi'nde Çatı GES Uygulama Projesi'ni hayata geçirdi.

Alanya Belediyesi, akıllı kent uygulamalarına dair yeni projesi olan çatı Güneş Enerji Sistemleri (GES) uygulamasını da tamamlayarak yenilenebilir kaynak kullanımına bir yenisini daha ekledi. 2021 yılında çalışmalarına başlanılan Alanya Belediyesi Fahri Gürses Etüt Merkezi çatısına 47 kW gücünde lisanssız elektrik üretimi için GES kurulumu yapıldı.

Yetkililerden projeye onay

BBA Solar Danışmanlığı'nda Cevrin Mühendislik tarafından yapımı sağlanan ve 82 adet 545 watt gücüne sahip panellerden oluşan Çatı GES Projesi'nin kabul işlemleri TEDAŞ 2. Bölge Müdürlüğü yetkilisi Elektrik Mühendisi Rüştü Akalın, CK Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) yetkilisi Elektrik Mühendisi Eyüp Cengiz, Alanya Belediyesi İnşaat Mühendisi Sebahattin Badem ve Elektrik Mühendisi Ekrem Çetin tarafından oluşturulan kabul heyeti tarafından tamamlandı.

Fahri Gürses etüt merkezi kendi kendine yetecek

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Söz konusu Çatı GES uygulamasının devreye alınması ile birlikte 35 günlük bir zaman diliminde 8 MWh enerji üretimi gerçekleşti. Alanya Belediyesi Fahri Gürses Etüt Eğitim Merkezi'nin elektrik enerjisi iç kullanım ihtiyacının tamamı Çatı GES ile karşılanacak. Tesis kabulü sırasında açıklama yapan Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa, "Alanya Belediyesi olarak yenilenebilir enerji kaynakları projelerimizden birisini Fahri Gürses Etüt Merkezi'mizin çatısında gerçekleştirdik. Çatıda 47 kW'lık GES kurduk. Bu sayede Etüt Merkezimizin ihtiyacı olan tüm enerji çatıdaki 85 adet panelle karşılanacak" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)