Alanya Kestelspor, 1954 Kelkit Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 3. Lig 4. Grup 12. hafta maçında Alanya Kestelspor, 1954 Kelkit Belediyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 12. hafta maçında Alanya Kestelspor, 1954 Kelkit Belediyespor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Alanya Kestelspor ve 1954 Kelkit Belediyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'da 12. hafta maçında Alanya Kestelspor sahasında 1954 Kelkit Belediyespor ile 03.12.2020 13:00'da karşılaştı. Alanya Milli Egemenlik Stadı - Antalya - Alanya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Alanya Kestelspor - 1954 Kelkit Belediyespor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Alanya Milli Egemenlik Stadı - Antalya - Alanya stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi.
Alanya Kestelspor 1954 Kelkit Belediyespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Alanya Milli Egemenlik Stadı - Antalya - Alanya
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.12.2020 13:00
Alanya Kestelspor 1954 Kelkit Belediyespor Maçının Hakemleri
Göksu Furkan Güngör(hakem), Oğuzhan Yiğit Karpuz(1. Yardımcı Hakem), Abdullah Melih Karaduman(2. Yardımcı Hakem), Bahadır İleri(dördüncü Hakem)
Alanya Kestelspor İlk 11
97. İsmail Ünal, 6. Kadir Torbacı, 7. Güner Okay, 11. Talha Yünkuş, 13. Okan Şahingöz, 25. Buluthan Bulut, 29. Abdurrahman Ayhanoğlu, 35. Sabutay Alper Bayülken, 45. Mert Korkmaz, 77. Murat Sevimler, 90. Efe Görgülü
Yedekler
1. Hasan Sürmeli, 17. Muhammet Özdemir, 23. Yunus Emre Yıldız, 27. Ali Eren Daşdemir, 70. Berkay Arı, 88. Cevat Kuy
Teknik Sorumlu
Ahmet Duman
Goller
{homeGoal}
Kartlar
Sarı Kart Mert Korkmaz 77.dk
Oyundan Çıkanlar
Güner Okay 62.dk, Efe Görgülü 78.dk, Okan Şahingöz 90+1.dk
Oyuna Girenler
Muhammet Özdemir 62.dk, Yunus Emre Yıldız 78.dk, Ali Eren Daşdemir 90+1.dk
1954 Kelkit Belediyespor İlk 11
16. Ceyhun Demircan, 5. Hüseyin Teker, 10. Hamza İpekci, 11. Ensar Kemaloğlu, 22. Halil İbrahim Keleş, 23. Tayfun Çulha, 24. Erkan Bükülmez, 29. Enes Ocak, 61. Adem Sağlam, 80. Enescan Özdemir, 89. Adem Kaba
Yedekler
98. Sabit Kalyoncu, 6. Kaptan Kaan Akgün, 9. Reha Kurt, 25. Caner İlyas, 41. Kemal Kazan, 53. Anılcan İslamoğlu, 88. Oktay Gümüş
Teknik Sorumlu
Levent Kantarcı
Goller
Erkan Bükülmez,90+4.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Reha Kurt 68.dk, Sarı Kart Enes Ocak 8.dk, Sarı Kart Hamza İpekci 23.dk
Oyundan Çıkanlar
Enes Ocak 88.dk, Hüseyin Teker 75.dk, Enescan Özdemir 46.dk
Oyuna Girenler
Caner İlyas 88.dk, Oktay Gümüş 75.dk, Reha Kurt 46.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|1954 Kelkit Bld.Spor
|12
|7
|1
|4
|14
|9
|22
|5
|2
|68 Aksaray Belediyespor
|11
|6
|3
|2
|13
|7
|21
|6
|3
|Bursa Yıldırımspor
|11
|6
|2
|3
|16
|7
|20
|9
|4
|Adıyaman 1954 SK
|11
|5
|5
|1
|14
|9
|20
|5
|5
|Bayrampaşa
|10
|5
|2
|3
|22
|12
|17
|10
|6
|52 Orduspor FK
|11
|3
|7
|1
|16
|9
|16
|7
|7
|Bergama Belediyespor
|9
|4
|4
|1
|13
|8
|16
|5
|8
|Düzcespor
|9
|4
|4
|1
|13
|8
|16
|5
|9
|Alanya Kestelspor
|11
|4
|3
|4
|15
|15
|15
|0
|10
|Modafen
|10
|4
|1
|5
|11
|10
|13
|1
|11
|Siirt İl Özel İdare
|11
|3
|4
|4
|10
|18
|13
|-8
|12
|Silivrispor
|11
|2
|4
|5
|9
|18
|10
|-9
|13
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|9
|2
|3
|4
|11
|17
|9
|-6
|14
|Karaköprü Belediyespor
|9
|2
|3
|4
|7
|13
|9
|-6
|15
|Muğlaspor
|9
|1
|4
|4
|7
|11
|7
|-4
|16
|Kozan Spor FK
|8
|1
|2
|5
|5
|11
|5
|-6
|17
|Sultanbeyli Bld.
|12
|1
|2
|9
|5
|19
|5
|-14
Fikstür
|03.12.2020
|Alanya Kestelspor
|0-1
|1954 Kelkit Bld.Spor
|03.12.2020
|Silivrispor
|P-P
|Muğlaspor
|03.12.2020
|Siirt İl Özel İdare
|P-P
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|03.12.2020
|Kestelspor
|1954 Kelkit Bld.Spor
|03.12.2020
|Karaköprü Belediyespor
|P-P
|Bergama Belediyespor
|03.12.2020
|Düzcespor
|3-0
|Sultanbeyli Bld.
|03.12.2020
|Bursa Yıldırımspor
|1-0
|68 Aksaray Belediyespor
|03.12.2020
|Bayrampaşa
|2-1
|Modafen
|03.12.2020
|Adıyaman 1954 SK
|0-0
|Kozan Spor FK