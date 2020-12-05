Gazipaşa nerede? Hangi ilin sınırları içinde? Gazipaşa'da deprem mi oldu?Deprem mi oldu? | En son depremler | Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu son dakikaSon dakika | Akdeniz'de 5.5 büyüklüğünde deprem! Antalya ve çevre illerde hissedildiDoğduğun Ev Kaderindir 23. bölüm fragmanı yayınlandı! Mehdi ve Zeynep barışıyor mu?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sarıkamış Horasan Yolu açılışındaİbo Show 4. bölüm konukları kim? İbo Show'da bu hafta kimler olacak? 4. yeni bölüm fragmanıGöztepe, Hes Kablo Kayserispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuGençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuGiresunspor - Eskişehirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuBakan Soylu'dan Cumhuriyet savcılarına Kılıçdaroğlu'na karşı suç duyurusu çağrısı
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Alanya Kestelspor, 1954 Kelkit Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

Alanya Kestelspor, 1954 Kelkit Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 12. hafta maçında Alanya Kestelspor, 1954 Kelkit Belediyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Alanya Kestelspor, 1954 Kelkit Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 12. hafta maçında Alanya Kestelspor, 1954 Kelkit Belediyespor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Alanya Kestelspor ve 1954 Kelkit Belediyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 12. hafta maçında Alanya Kestelspor sahasında 1954 Kelkit Belediyespor ile 03.12.2020 13:00'da karşılaştı. Alanya Milli Egemenlik Stadı - Antalya - Alanya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Alanya Kestelspor - 1954 Kelkit Belediyespor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Alanya Milli Egemenlik Stadı - Antalya - Alanya stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi.

Alanya Kestelspor  1954 Kelkit Belediyespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Alanya Milli Egemenlik Stadı - Antalya - Alanya

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.12.2020 13:00

Alanya Kestelspor 1954 Kelkit Belediyespor Maçının Hakemleri
Göksu Furkan Güngör(hakem), Oğuzhan Yiğit Karpuz(1. Yardımcı Hakem), Abdullah Melih Karaduman(2. Yardımcı Hakem), Bahadır İleri(dördüncü Hakem)

ALANYA KESTELSPORAlanya Kestelspor

Alanya Kestelspor İlk 11
97. İsmail Ünal, 6. Kadir Torbacı, 7. Güner Okay, 11. Talha Yünkuş, 13. Okan Şahingöz, 25. Buluthan Bulut, 29. Abdurrahman Ayhanoğlu, 35. Sabutay Alper Bayülken, 45. Mert Korkmaz, 77. Murat Sevimler, 90. Efe Görgülü

Yedekler
1. Hasan Sürmeli, 17. Muhammet Özdemir, 23. Yunus Emre Yıldız, 27. Ali Eren Daşdemir, 70. Berkay Arı, 88. Cevat Kuy

Teknik Sorumlu
Ahmet Duman

Goller
{homeGoal}

Kartlar
Sarı Kart Mert Korkmaz 77.dk

Oyundan Çıkanlar
Güner Okay 62.dk, Efe Görgülü 78.dk, Okan Şahingöz 90+1.dk

Oyuna Girenler
Muhammet Özdemir 62.dk, Yunus Emre Yıldız 78.dk, Ali Eren Daşdemir 90+1.dk

1954 KELKİT BELEDİYESPOR1954 Kelkit Belediyespor

1954 Kelkit Belediyespor İlk 11
16. Ceyhun Demircan, 5. Hüseyin Teker, 10. Hamza İpekci, 11. Ensar Kemaloğlu, 22. Halil İbrahim Keleş, 23. Tayfun Çulha, 24. Erkan Bükülmez, 29. Enes Ocak, 61. Adem Sağlam, 80. Enescan Özdemir, 89. Adem Kaba

Yedekler
98. Sabit Kalyoncu, 6. Kaptan Kaan Akgün, 9. Reha Kurt, 25. Caner İlyas, 41. Kemal Kazan, 53. Anılcan İslamoğlu, 88. Oktay Gümüş

Teknik Sorumlu
Levent Kantarcı

Goller
Erkan Bükülmez,90+4.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Reha Kurt 68.dk, Sarı Kart Enes Ocak 8.dk, Sarı Kart Hamza İpekci 23.dk

Oyundan Çıkanlar
Enes Ocak 88.dk, Hüseyin Teker 75.dk, Enescan Özdemir 46.dk

Oyuna Girenler
Caner İlyas 88.dk, Oktay Gümüş 75.dk, Reha Kurt 46.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
11954 Kelkit Bld.Spor12714149225
268 Aksaray Belediyespor11632137216
3Bursa Yıldırımspor11623167209
4Adıyaman 1954 SK11551149205
5Bayrampaşa1052322121710
652 Orduspor FK11371169167
7Bergama Belediyespor9441138165
8Düzcespor9441138165
9Alanya Kestelspor114341515150
10Modafen104151110131
11Siirt İl Özel İdare11344101813-8
12Silivrispor1124591810-9
13Kırıkkale Büyük Anadoluspor923411179-6
14Karaköprü Belediyespor92347139-6
15Muğlaspor91447117-4
16Kozan Spor FK81255115-6
17Sultanbeyli Bld.121295195-14

Fikstür

03.12.2020Alanya Kestelspor0-11954 Kelkit Bld.Spor
03.12.2020SilivrisporP-PMuğlaspor
03.12.2020Siirt İl Özel İdareP-PKırıkkale Büyük Anadoluspor
03.12.2020Kestelspor 1954 Kelkit Bld.Spor
03.12.2020Karaköprü BelediyesporP-PBergama Belediyespor
03.12.2020Düzcespor3-0Sultanbeyli Bld.
03.12.2020Bursa Yıldırımspor1-068 Aksaray Belediyespor
03.12.2020Bayrampaşa2-1Modafen
03.12.2020Adıyaman 1954 SK0-0Kozan Spor FK


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT