Alanya Kestelspor, 1954 Kelkit Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 12. hafta maçında Alanya Kestelspor, 1954 Kelkit Belediyespor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Alanya Kestelspor ve 1954 Kelkit Belediyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 12. hafta maçında Alanya Kestelspor sahasında 1954 Kelkit Belediyespor ile 03.12.2020 13:00'da karşılaştı. Alanya Milli Egemenlik Stadı - Antalya - Alanya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Alanya Kestelspor - 1954 Kelkit Belediyespor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Alanya Milli Egemenlik Stadı - Antalya - Alanya stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi. Alanya Kestelspor 1954 Kelkit Belediyespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Alanya Milli Egemenlik Stadı - Antalya - Alanya



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

03.12.2020 13:00



Alanya Kestelspor 1954 Kelkit Belediyespor Maçının Hakemleri

Göksu Furkan Güngör(hakem), Oğuzhan Yiğit Karpuz(1. Yardımcı Hakem), Abdullah Melih Karaduman(2. Yardımcı Hakem), Bahadır İleri(dördüncü Hakem)

Alanya Kestelspor

Alanya Kestelspor İlk 11

97. İsmail Ünal, 6. Kadir Torbacı, 7. Güner Okay, 11. Talha Yünkuş, 13. Okan Şahingöz, 25. Buluthan Bulut, 29. Abdurrahman Ayhanoğlu, 35. Sabutay Alper Bayülken, 45. Mert Korkmaz, 77. Murat Sevimler, 90. Efe Görgülü



Yedekler

1. Hasan Sürmeli, 17. Muhammet Özdemir, 23. Yunus Emre Yıldız, 27. Ali Eren Daşdemir, 70. Berkay Arı, 88. Cevat Kuy



Teknik Sorumlu

Ahmet Duman



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Mert Korkmaz 77.dk



Oyundan Çıkanlar

Güner Okay 62.dk, Efe Görgülü 78.dk, Okan Şahingöz 90+1.dk



Oyuna Girenler

Muhammet Özdemir 62.dk, Yunus Emre Yıldız 78.dk, Ali Eren Daşdemir 90+1.dk

1954 Kelkit Belediyespor

1954 Kelkit Belediyespor İlk 11

16. Ceyhun Demircan, 5. Hüseyin Teker, 10. Hamza İpekci, 11. Ensar Kemaloğlu, 22. Halil İbrahim Keleş, 23. Tayfun Çulha, 24. Erkan Bükülmez, 29. Enes Ocak, 61. Adem Sağlam, 80. Enescan Özdemir, 89. Adem Kaba



Yedekler

98. Sabit Kalyoncu, 6. Kaptan Kaan Akgün, 9. Reha Kurt, 25. Caner İlyas, 41. Kemal Kazan, 53. Anılcan İslamoğlu, 88. Oktay Gümüş



Teknik Sorumlu

Levent Kantarcı



Goller

Erkan Bükülmez,90+4.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Reha Kurt 68.dk, Sarı Kart Enes Ocak 8.dk, Sarı Kart Hamza İpekci 23.dk



Oyundan Çıkanlar

Enes Ocak 88.dk, Hüseyin Teker 75.dk, Enescan Özdemir 46.dk



Oyuna Girenler

Caner İlyas 88.dk, Oktay Gümüş 75.dk, Reha Kurt 46.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 1954 Kelkit Bld.Spor 12 7 1 4 14 9 22 5 2 68 Aksaray Belediyespor 11 6 3 2 13 7 21 6 3 Bursa Yıldırımspor 11 6 2 3 16 7 20 9 4 Adıyaman 1954 SK 11 5 5 1 14 9 20 5 5 Bayrampaşa 10 5 2 3 22 12 17 10 6 52 Orduspor FK 11 3 7 1 16 9 16 7 7 Bergama Belediyespor 9 4 4 1 13 8 16 5 8 Düzcespor 9 4 4 1 13 8 16 5 9 Alanya Kestelspor 11 4 3 4 15 15 15 0 10 Modafen 10 4 1 5 11 10 13 1 11 Siirt İl Özel İdare 11 3 4 4 10 18 13 -8 12 Silivrispor 11 2 4 5 9 18 10 -9 13 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 9 2 3 4 11 17 9 -6 14 Karaköprü Belediyespor 9 2 3 4 7 13 9 -6 15 Muğlaspor 9 1 4 4 7 11 7 -4 16 Kozan Spor FK 8 1 2 5 5 11 5 -6 17 Sultanbeyli Bld. 12 1 2 9 5 19 5 -14

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