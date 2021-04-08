Alanya Kestelspor, 68 Aksaray Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 30. hafta maçında Alanya Kestelspor, 68 Aksaray Belediye Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Alanya Kestelspor ve 68 Aksaray Belediye Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 30. hafta maçında Alanya Kestelspor sahasında 68 Aksaray Belediye Spor ile 07.04.2021 15:00'da karşılaştı. Alanya Milli Egemenlik Stadı - Antalya - Alanya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Alanya Kestelspor - 68 Aksaray Belediye Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Alanya Milli Egemenlik Stadı - Antalya - Alanya stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi. Alanya Kestelspor 68 Aksaray Belediye Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Alanya Milli Egemenlik Stadı - Antalya - Alanya



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

07.04.2021 15:00



Alanya Kestelspor 68 Aksaray Belediye Spor Maçının Hakemleri

Burak Olcar(hakem), Kadir Kantekin(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Tosun(2. Yardımcı Hakem), Tuncay Sağlam(dördüncü Hakem)

Alanya Kestelspor

Alanya Kestelspor İlk 11

1. Hasan Sürmeli, 88. Cevat Kuy, 35. Sabutay Alper Bayülken, 29. Abdurrahman Ayhanoğlu, 45. Mert Korkmaz, 11. Talha Yünkuş, 8. Ufuk Özcan, 25. Buluthan Bulut, 16. Özkan Toprak, 10. Ali Berke Timurcioğlu, 99. Batuhan Kurt



Yedekler

97. İsmail Ünal, 4. Hasan Emiroğlu, 6. Kadir Torbacı, 13. Okan Şahingöz, 17. Muhammet Özdemir, 14. Veysel Karani Ünal, 77. Murat Sevimler



Teknik Sorumlu

Galip Gündoğdu



Goller

Özkan Toprak,49.dk (p)



Kartlar

Sarı Kart Sabutay Alper Bayülken 90+1.dk, Sarı Kart Ufuk Özcan 24.dk, Sarı Kart Buluthan Bulut 40.dk



Oyundan Çıkanlar

Özkan Toprak 80.dk, Ufuk Özcan 72.dk, Ali Berke Timurcioğlu 46.dk, Batuhan Kurt 89.dk



Oyuna Girenler

Veysel Karani Ünal 80.dk, Kadir Torbacı 72.dk, Okan Şahingöz 46.dk, Murat Sevimler 89.dk

68 Aksaray Belediye Spor

68 Aksaray Belediye Spor İlk 11

28. Mehmet Akif Önal, 2. Serhat Velioğlu, 3. Taha Batuhan Güleryüz, 6. Gürcan Gözüm, 9. Mustafa Apardı, 20. Alpay Cin, 37. Muhammet Taha Şahin, 41. Talha Özler, 55. Onur Alsu, 60. Serkan Gürses, 77. Necmi Çoban



Yedekler

97. Abdussamet Ecik, 4. Ömer Yıldırım, 8. Berkay Can, 11. Hikmet Enes Etlik, 19. Ömer Faruk Çalışkan, 21. Oğuzhan Köseoğlu, 90. Mümin Aysever



Teknik Sorumlu

Cem Kavçak



Goller

Talha Özler,9.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Hikmet Enes Etlik 75.dk, Sarı Kart Ömer Faruk Çalışkan 77.dk, Sarı Kart Alpay Cin 66.dk



Oyundan Çıkanlar

Serhat Velioğlu 66.dk, Gürcan Gözüm 66.dk, Taha Batuhan Güleryüz 69.dk, Muhammet Taha Şahin 85.dk, Alpay Cin 69.dk



Oyuna Girenler

Ömer Faruk Çalışkan 66.dk, Hikmet Enes Etlik 66.dk, Ömer Yıldırım 69.dk, Mümin Aysever 85.dk, Oğuzhan Köseoğlu 69.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Adıyaman 1954 SK 28 13 11 4 35 21 50 14 2 Bursa Yıldırımspor 28 14 7 7 35 21 49 14 3 68 Aksaray Belediyespor 28 14 7 7 33 19 49 14 4 Düzcespor 28 14 7 7 40 28 49 12 5 1954 Kelkit Bld.Spor 29 13 9 7 30 21 48 9 6 52 Orduspor FK 28 9 13 6 38 24 40 14 7 Bayrampaşa 28 11 6 11 38 30 39 8 8 Siirt İl Özel İdare 29 10 8 11 24 39 38 -15 9 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 28 10 6 12 35 40 36 -5 10 Alanya Kestelspor 28 8 11 9 31 32 35 -1 11 Bergama Belediyespor 28 8 11 9 30 33 35 -3 12 Modafen 28 9 7 12 31 34 34 -3 13 Silivrispor 29 7 11 11 25 40 32 -15 14 Karaköprü Belediyespor 28 6 13 9 34 38 31 -4 15 Sultanbeyli Bld. 29 8 6 15 21 34 30 -13 16 Kozan Spor FK 28 6 11 11 19 26 29 -7 17 Muğlaspor 28 3 10 15 22 41 19 -19

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