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Alanya Kestelspor, 68 Aksaray Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 30. hafta maçında Alanya Kestelspor, 68 Aksaray Belediye Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Alanya Kestelspor, 68 Aksaray Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 30. hafta maçında Alanya Kestelspor, 68 Aksaray Belediye Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Alanya Kestelspor ve 68 Aksaray Belediye Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 30. hafta maçında Alanya Kestelspor sahasında 68 Aksaray Belediye Spor ile 07.04.2021 15:00'da karşılaştı. Alanya Milli Egemenlik Stadı - Antalya - Alanya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Alanya Kestelspor - 68 Aksaray Belediye Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Alanya Milli Egemenlik Stadı - Antalya - Alanya stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.

Alanya Kestelspor  68 Aksaray Belediye Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Alanya Milli Egemenlik Stadı - Antalya - Alanya

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.04.2021 15:00

Alanya Kestelspor 68 Aksaray Belediye Spor Maçının Hakemleri
Burak Olcar(hakem), Kadir Kantekin(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Tosun(2. Yardımcı Hakem), Tuncay Sağlam(dördüncü Hakem)

ALANYA KESTELSPORAlanya Kestelspor

Alanya Kestelspor İlk 11
1. Hasan Sürmeli, 88. Cevat Kuy, 35. Sabutay Alper Bayülken, 29. Abdurrahman Ayhanoğlu, 45. Mert Korkmaz, 11. Talha Yünkuş, 8. Ufuk Özcan, 25. Buluthan Bulut, 16. Özkan Toprak, 10. Ali Berke Timurcioğlu, 99. Batuhan Kurt

Yedekler
97. İsmail Ünal, 4. Hasan Emiroğlu, 6. Kadir Torbacı, 13. Okan Şahingöz, 17. Muhammet Özdemir, 14. Veysel Karani Ünal, 77. Murat Sevimler

Teknik Sorumlu
Galip Gündoğdu

Goller
Özkan Toprak,49.dk (p)

Kartlar
Sarı Kart Sabutay Alper Bayülken 90+1.dk, Sarı Kart Ufuk Özcan 24.dk, Sarı Kart Buluthan Bulut 40.dk

Oyundan Çıkanlar
Özkan Toprak 80.dk, Ufuk Özcan 72.dk, Ali Berke Timurcioğlu 46.dk, Batuhan Kurt 89.dk

Oyuna Girenler
Veysel Karani Ünal 80.dk, Kadir Torbacı 72.dk, Okan Şahingöz 46.dk, Murat Sevimler 89.dk

68 AKSARAY BELEDİYE SPOR68 Aksaray Belediye Spor

68 Aksaray Belediye Spor İlk 11
28. Mehmet Akif Önal, 2. Serhat Velioğlu, 3. Taha Batuhan Güleryüz, 6. Gürcan Gözüm, 9. Mustafa Apardı, 20. Alpay Cin, 37. Muhammet Taha Şahin, 41. Talha Özler, 55. Onur Alsu, 60. Serkan Gürses, 77. Necmi Çoban

Yedekler
97. Abdussamet Ecik, 4. Ömer Yıldırım, 8. Berkay Can, 11. Hikmet Enes Etlik, 19. Ömer Faruk Çalışkan, 21. Oğuzhan Köseoğlu, 90. Mümin Aysever

Teknik Sorumlu
Cem Kavçak

Goller
Talha Özler,9.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Hikmet Enes Etlik 75.dk, Sarı Kart Ömer Faruk Çalışkan 77.dk, Sarı Kart Alpay Cin 66.dk

Oyundan Çıkanlar
Serhat Velioğlu 66.dk, Gürcan Gözüm 66.dk, Taha Batuhan Güleryüz 69.dk, Muhammet Taha Şahin 85.dk, Alpay Cin 69.dk

Oyuna Girenler
Ömer Faruk Çalışkan 66.dk, Hikmet Enes Etlik 66.dk, Ömer Yıldırım 69.dk, Mümin Aysever 85.dk, Oğuzhan Köseoğlu 69.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Adıyaman 1954 SK281311435215014
2Bursa Yıldırımspor28147735214914
368 Aksaray Belediyespor28147733194914
4Düzcespor28147740284912
51954 Kelkit Bld.Spor2913973021489
652 Orduspor FK28913638244014
7Bayrampaşa28116113830398
8Siirt İl Özel İdare2910811243938-15
9Kırıkkale Büyük Anadoluspor2810612354036-5
10Alanya Kestelspor288119313235-1
11Bergama Belediyespor288119303335-3
12Modafen289712313434-3
13Silivrispor2971111254032-15
14Karaköprü Belediyespor286139343831-4
15Sultanbeyli Bld.298615213430-13
16Kozan Spor FK2861111192629-7
17Muğlaspor2831015224119-19

Fikstür

04.04.2021Kestelspor 68 Aksaray Belediyespor
07.04.2021Alanya Kestelspor1-168 Aksaray Belediyespor
07.04.2021Karaköprü Belediyespor1-1Modafen
07.04.202152 Orduspor FK0-0Sultanbeyli Bld.
07.04.2021Bayrampaşa0-1Kırıkkale Büyük Anadoluspor
07.04.2021Bursa Yıldırımspor0-1Bergama Belediyespor
07.04.2021Düzcespor0-21954 Kelkit Bld.Spor
07.04.2021Siirt İl Özel İdare2-1Muğlaspor
07.04.2021Silivrispor2-1Kozan Spor FK
Tayfun Altuntaş
Editör
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